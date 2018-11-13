"Маска смерти". Смотрите новое расследование Эдуарда Петрова 17 ноября

В ноябре 2018 года на Украине, в житомирской колонии, умер серийный убийца и насильник Сергей Ткач. На счету маньяка 37 доказанных преступлений. Сам Ткач заявлял, что расправился с сотней девочек.

Как искали неуловимого преступника, с какими трудностями столкнулось следствие и в чем признался убийца?

Эксклюзивные съемки, а также неизвестные фрагменты единственного интервью Сергея Ткача российскому телевидению – в фильме-расследовании Эдуарда Петрова "Маска смерти". Не пропустите в субботу, 17 ноября, на телеканале "Россия 24".