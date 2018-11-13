Чалов в пятый раз признан лучшим игроком тура премьер-лиги

Российская футбольная премьер-лига определила очередного лауреата прошедшего игрового тура чемпионата России. Голосование болельщиков назвало лучшим игроком недели столичного армейца Федора Чалова, который набрал рекордные 62,3% голосов фанатов.

Чалов признан лучшим в пятый раз, сообщает официальный сайт РПЛ. Ранее он побеждал в этой номинации 6-м, 7-м, 9-м и 11-м турах. Пять подобных званий получил и форвард сборной и "Зенита" Артем Дзюба (1-й тур, 3-й, 4-й, 5-й и 10-й).

Кроме них игроками недели назывались зенитовцы Олег Шатов (2-й тур) и Леандро Паредес (12-й), а также дважды армеец Никола Влашич (8-й и 13-й). До Чалова самый высокий процент голосов в голосовании набирал Дзюба – 52,1% по итогам 10-го тура.