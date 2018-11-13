Черчесов вызвал в сборную страны Игнатьева из "Локомотива"

Как и предполагали Вести.Ru, наставнику футбольной сборной России Станиславу Черчесову перед матчами с командами Германии и Швеции предстоит решить задачу замены ведущих травмированных игроков. В линию защиты тренер вызвал Владислава Игнатьева из "Локомотива".

Прошедшие две недели внесли заметные изменения в список футболистов, на которых Черчесов рассчитывал в товарищеской игре с экс-чемпионами мира и одним из соперников по Лиге наций: травмированными оказались Марио Фернандес, Георгий Джикия, Сергей Петров, Павел Зобнин, Денис Черышев, Александр Головин и Артем Дзюба.

Именно в связи с отсутствием в списке Петрова, Фернандеса и Джикии, в сборную призвали защитника "Локо" Игнатьева, сообщает твиттер национальной команды. 31-летний игрок оборонительной линии присоединится к национальной команде в самое ближайшее время.