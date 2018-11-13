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Психология 14 минут назад

Новости Наука

13 ноября 201814:47 Евгения Ефимова

Сколько времени нужно проводить в соцсетях, чтобы не чувствовать себя одиноким

Использование социальных сетей не более 30 минут в день уменьшит чувство одиночества.
Фото Global Look Press.

Учёные из Университета Пенсильвании изучили взаимосвязь социальных сетей и возникновения депрессии и одиночества. По их мнению, уменьшение времени, которое человек тратит на социальные медиа, поможет значительно улучшить его самочувствие.

Связь между использованием соцсетей, депрессией и чувством одиночества обсуждается не первый год. Так, ещё в 2016 году психологи выяснили, что зависимость от соцсетей повышает риск депрессии втрое.

Нередко "благосклонность к Сети" связывают и с возникновением чувства одиночества у современных людей, которое всерьёз беспокоит специалистов. Многие говорят о настоящей "эпидемии" одиночества, угрожающей здоровью населения не меньше ожирения.

Американские учёные решили получше разобраться в этом вопросе. Они пригласили принять участие в исследовании 143 молодых человека. Эксперимент длился четыре недели.

В самом начале исследования специалисты оценили самочувствие испытуемых. Участники заполняли особые опросники, помогающие выяснить, есть ли у человека депрессия, насколько он одинок и другие важные факторы, влияющие на состояние здоровья и самочувствия.

В течение первой недели людям разрешалось пользоваться социальными сетями в обычном режиме. Затем участников разделили на две группы: контрольную и экспериментальную.

Собственно, участники первой группы ничего не меняли в своей "дружбе" с соцсетями. А люди из второй группы могли пользоваться Snapchat, Facebook и Instagram ограниченное количество времени (по десять минут в день на каждую соцсеть).

В конце каждой недели участники вновь проходили опросы, по которым можно было оценить их самочувствие. Кроме того, специалисты следили за временем использования соцсетей при помощи статистики, собираемой смартфонами людей.

Участники второй группы сообщали об уменьшении чувства одиночества после окончания эксперимента (в сравнении с людьми из контрольной группы).

"Меньшее уделение внимания к соцсетям, чем обычно, приводит к значительному снижению чувства одиночества и депрессии", — говорит один из авторов исследования психолог Мелисса Хант (Melissa Hunt).

По её словам, это особенно было заметно для людей, которые были наиболее подавлены в самом начале исследования.

"Немного парадоксально, что ограничение времени, выделяемого на соцсети, фактически заставило людей почувствовать себя менее одинокими", — добавляет Хант.

Говоря о возможном объяснении, исследовательница указывает на ряд более ранних работ, указавших на так называемое социальное сравнение, когда человек видит яркую и насыщенную событиями жизнь других людей и делает сравнение не в свою пользу. По словам Хант, оно неизбежно возникает, когда человек использует соцсети.

"Когда вы смотрите на жизнь других людей, особенно в Instagram, легко сделать вывод, что жизнь остальных ярче и лучше вашей", — говорит Хант.

Авторы работы не задавались целью определить оптимальное время использования социальных сетей. При этом, согласно выводам исследования, ограничение использования соцсетей до 30 минут в день может принести пользу человеку.

Примечательно, что в самом начале исследования большинство людей тратили на соцсети от 60 до 75 минут в день.

Хант подчёркивает, что полученные результаты не предполагают, что люди должны полностью отказаться от использования соцсетей. По её мнению, люди должны лишь ограничивать время их использования. К слову, другие учёные также советуют не пренебрегать временем в "офлайн".

Авторы работы не проводят параллели с другими возрастными группами или социальными сетями (поскольку в исследовании рассматривались только три, наиболее популярные у молодых людей). Они хотели бы провести больше исследований, чтобы ответить на возникающие вопросы.

Результаты работы представлены в научном издании Journal of Social and Clinical Psychology.

Добавим, что ранее авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали, каким людям больше других грозит зависимость от социальных сетей.

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