Появились кадры с места массовой аварии на заснеженной трассе М-4 "Дон"

Полтора десятка автомобилей столкнулись на федеральной автомобильной дороге М-4 "Дон". По утверждениям местных СМИ, инцидент произошел 13 ноября в Ростовской области.

По предварительной информации, причиной аварии с участием большегрузов и легковых автомобилей, стали сложные погодные условия – снег и гололед.

Сведений о пострадавших пока не поступало.

Отметим, что утром во вторник пресс-служба регионального ГУ МВД РФ выпустила предупреждение об ограничении дорожного движения на ряде участков. Запрет относился к пассажирскому транспорту.

Полицейские информировали водителей о сложной обстановке на дорогах, призвали соблюдать осторожность и не ездить на летней резине.