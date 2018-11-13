В Париже осквернили могилу маршала Петена
В Париже неизвестные осквернили могилу маршала Анри Филиппа Петена.
Инцидент произошел еще 11 ноября (в день, когда во Франции проходили мероприятия, посвященные столетию окончания Первой мировой войны), но известно об этом стало только сейчас. Хулиганы вырвали крест на могиле маршала и оставили надписи на надгробии, передает ТАСС.
По словам прокурора, эту могилу разоряют регулярно — переворачивают цветочные горшки, делают надписи, ломают крест и высыпают на надгробие мусор. Расследованием инцидента занимается местная полиция, однако установить виновных пока не удалось.
Петен – герой Первой мировой войны. Благодаря ему Франции удалось победить в битве под Верденом. В 1940-1944 годах Петен возглавлял коллаборационистское правительство Франции, известное под названием "режим Виши", сотрудничал с Гитлером.
После войны 89-летнего маршала приговорили к смертной казни как изменника. Однако Шарль де Голль помиловал Петена из уважения к его возрасту и заслугам в годы Первой мировой и заменил казнь на пожизненное лишение свободы.
Президент Франции Эммануэль Макрон хотел чествовать Петена во время мемориальной церемонии наряду с другими военными деятелями. Однако это вызвало резкое осуждение.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
"Адмирал Кузнецов" вернется в строй вовремя
- США ищут способы остановить "Северный поток-2"
- Роскачество проверило молочные сосиски
- Умер композитор, писавший для Кобзона, Ротару и "Сябров"
- Невостребованные вклады предложили передавать в бюджет государства
Самое читаемое
-
В столице отгремела чеченская вип-свадьба. Видео
- Включила звезду: Гоген Солнцев выгнал веником 63-летнюю жену. Видео
- Фигуристка Елизавета Туктамышева повторила свой стриптиз на льду. Видео
- Дайверы в Новой Зеландии запечатлели на видео странного белого монстра
- Кто и как выманивает у девушек откровенные фото в Сети
Авто.Вести.Ru
-
Представлен обновленный пикап Mitsubishi L200
- ГИБДД озвучила сумму штрафа за опасное вождение
- BMW M8: получено официальное подтверждение
- По новой системе техосмотр придется проходить гораздо чаще
- Штрафовать за летние шины зимой пока не будут (но не всех)
Вести.Экономика
-
Доллар взлетел до максимума за 1,5 года. Чем это грозит рынкам?
- Где живут миллионеры? Топ-10 стран мира
- Рынок акций США упал на фоне опасений замедления мировой экономики
- Система SWIFT отключила ЦБ Ирана
- США намерены продемонстрировать силу на газовом рынке Европы
Недвижимость
-
Россиянин не платил за ЖКХ 7 лет и подал на коммунальщиков в суд
- Полная безнаказанность: мошенники переключились с алкоголиков на ветеранов
- Майнинговая ферма разорила жильцов подмосковного ЖК
- Назван самый грязный город Европы
- Москвичи скупают вторичные квартиры
- Мужчина держал в квартире ласкового аллигатора
Вести.Медицина
-
В якобы безопасных лаках для ногтей нашли опасные химикаты
- Лекарство от рака найдено там, где никто не ожидал
- Известный препарат оказался лучшей профилактикой инсульта
- Синдром сухого глаза: почему он возникает и как с ним справиться
- Отвратительная слизь: какую опасность скрывает душ
Вести в 20.00Показать все новости
Москва 24
-
Росавтодор разрешил менять асфальт при минусовой температуре
- В ручной клади в аэропорту нашли младенца
- Специалист выбрал лучшую незамерзайку для автомобиля
- Жена Мамаева пообещала разобраться с избитым водителем
- Житель Москвы покалечил кормившую кошек пенсионерку
Вести.Hi-tech
-
Обзор iPhone XR: все, что нужно, и ничего лишнего
- Xiaomi Mi Mix 3: минимальные рамки и выдвижные селфи-камеры
- Нейросеть нарисовала портрет. Его продали за $432000
- Двуногий робот Boston Dynamics стал мастером паркура. Видео
- Механический палец позволит смартфону ползать и трогать пользователя
Вести-Москва
-
Слова "прокатиться на автомобиле" молодые люди поняли буквально
- Москва вошла в десятку лучших городов мира
- "Стромынка" соединит Большое кольцо с красной веткой столичного метро
- "Дом Муму" на Остоженке вновь открылся к 200-летию Тургенева
- Темой недели итальянской кухни в Москве будет средиземноморская диета
- Москвичи решат, кому отдать столичный туристический "Оскар"
Вести.Стиль
-
Тренд сезона: клетка тартан. Как носить и с чем сочетать?
- Агрессия: зачем она нам и как с ней работать
- Румяна: как выбрать и использовать?
- Сухие шампуни: мини-гид
- Больше слов - больше секса. Как вернуть сексуальное влечение к партнеру?
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Gmbox запускает всероссийский конкурс "Ты - КиберкOMENтатор"
- Mozilla представила браузер для виртуальной реальности
- 7 игр для тех, кто не любит огнестрельное оружие
- В новом трейлере FIFA 19 снялись мировые звёзды футбола
- Утечка: PUBG может скоро появиться на PS4
Наука
-
Худеть, лежа на диване: названо время суток, когда сжигается максимум калорий
- В Египте найдены двести бальзамированных кошек и первые мумии насекомых
- Как мягкие ткани динозавров могут сохраняться десятки миллионов лет? Разгадка найдена
- Время, проведённое у экранов гаджетов, не влияет на сон детей
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Судьба Анастасии Волочковой. "Мои мужчины были помехой для мамы"
- Не смешно: известный юморист после 20 лет брака развелся с женой
- Судьба Таисии Повалий. "Я понимала, что предаю семью"
- Скандал: Прохор и Виталина оказались в психиатрической клинике
Телеканал "Культура"
-
"Собибор" Хабенского вошел в лонг-лист премии "Оскар"
- Госфильмофонд России отметил юбилей
- Главная роль. Ольга Остроумова
- На Лондонском кинофестивале представят картины "Лето" и "Довлатов"