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13 ноября 201814:37

"В больницу просятся, на похороны — никого не пропускают": жители Павлограда перекрыли дорогу из-за отсутствия газа

Youtube/Иван Хандогий

В двух многоквартирных домах Павлограда на улицах Комарова и Западнодонбасская уже два месяца отсутствует газ. Первоначально он был перекрыт из-за аварии. Ее последствия были устранены, однако голубое топливо по-прежнему не подается, поскольку от людей требуют подписания договора на обслуживание газовых сетей — кабальное, по мнению местных жителей.

Председатель объединения совладельцев многоквартирного дома напрямую обратился к мэру с просьбой повлиять на возникшую ситуацию. Глава города, в свою очередь, считает, что ничем помочь не может, поскольку сложилась патовая ситуация: "Горгазы, как и электросети, в нашей стране перестали быть обслуживающими организациями. Они обслуживают только те сети, которые есть у них на балансе. А сети и линии на домах сейчас никому не принадлежат – ни городу, ни предприятиям, ни ОСМД."

Накануне, 12 ноября, жители отключенных от газа многоэтажных домов собрались на протестный митинг и перекрыли одну из центральных улиц города: плотной толпой люди заполонили пешеходный переход и ходили в разные стороны, не давая автомобилям проехать.

Один из автомобилистов, которому впоследствии пришлось ехать в объезд, увеличивая свой путь на добрый десяток километров, снял на видео митингующих жителей.

 

Пассажир вставшего перед пешеходным переходом автомобиля недоуменно спросил полицейского, дежурящего около перехода: "Так что, вы вообще никого не пропускаете?"

"Не мы. Люди. В больницу просятся, на похороны — никого не пропускают", — ответил сотрудник правоохранительных органов.

На митинге 232 жителя города подписали воззвание своему президенту с просьбой о помощи, а затем, спустя пару часов, разошлись по своим холодным квартирам. Газа в них по-прежнему нет.

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