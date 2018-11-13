Кремль: Путин в Сингапуре, Медведев в Палермо, но их отсутствие не критично

Россия на день осталась на третьих лиц государства. Премьер-министр Дмитрий Медведев представляет Россию на международной конференции по Ливии в итальянском Палермо, а президент Владимир Путин 13-15 ноября - с госвизитом в Сингапуре. Здесь он планирует принять участие в Восточноазиатском саммите и саммите "Россия-АСЕАН".

Оставлять вместо себя кого-то на хозяйстве первым лицам государства с современным уровнем спутниковой и иной связи не требуется, подчеркивает пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Так он прокомментировал ситуацию для ТАСС.

"Планируя поездки первых лиц государства, Кремль старается не допускать одновременного отсутствия в стране премьера и президента, — добавил Песков. — Но какой-то четкой установки о недопустимости такого не существует".

При этом Дмитрий Песков подчеркнул, что уровень связи, включая закрытые каналы коммуникации, позволяют и председателю правительства, и главе государства исполнять свои обязанности практически в полном объеме вне зависимости от места нахождения.

В Сингапуре Владимир Путин проведет три дня. Сингапур и Москва отмечают 50-летие установления дипломатических отношений. Программа пребывания Путина в Сингапуре немного сдвинулась из-за большого количества дел, которые он должен был перед отлетом сделать в российской столице.

На 14 ноября в графике президента стоит ряд двусторонних встреч. Среди ни х общением на ногах с президентом республики Корея Мун Чжэ Ином, беседа с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, с премьером Госсовета Китая Ли Кэцяном и с премьер-министром королевства Таиланд Праютом Чан-Очей. Из-за плотного рабочего графика перенесены на среду также переговоры Путина и подписание деловых документов с премьером Сингапура Ли Сянь Луном.

11 ноября Путин был во Франции. Он участвовал в празднованиях 100-летней годовщины окончания Первой мировой войны.