Трамп - Макрону: Франция хочет защититься от США, но нападала всегда Германия

Трамп возмущен идеей Макрона о создании европейской армии. Об этом президент США написал в своем Twitter. Он отметил, что президент Франции предлагает создать собственную армию, чтобы защитить Европу от США, Китая и России. Однако нападающей стороной в Первой и Второй мировых войнах была Германия, напомнил он.

"И чем это обернулось для Франции? Они начали учить в Париже немецкий язык, прежде, чем туда пришли США", — продолжил свой твит Дональд Трамп.

А закончил свое послание европейцам Трамп еще оптимистичнее: "Платите за НАТО или нет!"

Emmanuel Macron suggests building its own army to protect Europe against the U.S., China and Russia. But it was Germany in World Wars One & Two — How did that work out for France? They were starting to learn German in Paris before the U.S. came along. Pay for NATO or not!