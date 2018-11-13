И вода - мёд: Путин начал госвизит в Сингапур

Президент России Владимир Путин доволен переговорами с президентом Сингапура Халимой Якоб. Он назвал их продуктивными, всесторонними и интересными. По его словам, в дружественной, открытой атмосфере удалось обсудить практически весь комплекс двусторонних отношений, передает телеканал "Россия 24".

"Взаимное доверие — это всегда основа прогресса, дружбы, развития", — отметил президент РФ. По его словам, сложившиеся между РФ и Сингапуром отношения "основываются на взаимном уважении и доверии", что подтвердила церемония закладки первого камня в фундамент Российского культурного центра и православного храма в Сингапуре.

Путин назвал Сингапур перспективным партнером России и процитировал пословицу "среди друзей и вода — мед".

Глава российского государства выступил на государственном приеме в его честь от имени президента Республики Сингапур Халимы Якоб, напомнив, что в нынешнем году отмечается 50-летие установления дипломатических отношений с Сингапуром.

Российский лидер, подняв бокал шампанского, предложил тост "за благополучие и процветание Сингапура, за дружбу России и Сингапура".

Путин выразил благодарность за приглашение и оказанное гостеприимство​​​. "Символично, что, как было сказано уже, в этом году мы отметили юбилей — 50 лет установления дипломатических отношений. За этот период наше взаимодействие поступательно развивалось, наполнялось новым содержанием. Сингапур — это важный и перспективный партнер России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Переговоры с госпожой президентом были продуктивными, всесторонними и интересными. В дружественной, открытой атмосфере мы обсудили практически весь комплекс двусторонних отношений", — сказал Путин.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, переговоры Владимира Путина с премьером Сингапура Ли Сянь Луном перенесены на среду из-за плотного рабочего графика.