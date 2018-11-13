Испанский визовый центр в Москве возобновил работу

Закрывшийся сегодня в Москве визовый центр Испании BLS возобновил свою работу в 15 часов.

"Сегодня и завтра офис будет работать дольше обычного, чтобы принять без дополнительных расходов всех соискателей на визу, у которых было запланировано интервью на сегодня", — сообщил РИА Новости источник в испанском консульстве.

Ранее на сайте визового центра появилось сообщение, что организация закрыта в связи с непредвиденными обстоятельствами.

По данным осведомленного источника агентства "Интерфакс", временно закрытие центра было связано со следственными действиями: там проходили обыски и выемка документов из-за выдачи виз определенным гражданам.