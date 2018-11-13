13 ноября 201815:35
Чернов может покинуть "Зенит". На защитника есть спрос
Игрок оборонительной линии питерского "Зенита" Евгений Чернов может покинуть команды из города на Неве. Несмотря на то, что оборонец, игравший семь лет назад в юношеской сборной страны, готов продлить контакт с "сине-бело-голубыми", на него претендуют и другие клубы.
"Мы ведем переговоры с "Зенитом" по продлению контракта Евгения, — цитирует агента футболиста Александра Маньякова издание Спорт24.Ru. – Сейчас футболистом интересуются три топ-клуба, в том числе два столичных".
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