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13 ноября 201815:35

Чернов может покинуть "Зенит". На защитника есть спрос

fc-zenit.ru

Игрок оборонительной линии питерского "Зенита" Евгений Чернов может покинуть команды из города на Неве. Несмотря на то, что оборонец, игравший семь лет назад в юношеской сборной страны, готов продлить контакт с "сине-бело-голубыми", на него претендуют и другие клубы.

"Мы ведем переговоры с "Зенитом" по продлению контракта Евгения, — цитирует агента футболиста Александра Маньякова издание Спорт24.Ru. – Сейчас футболистом интересуются три топ-клуба, в том числе два столичных".

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