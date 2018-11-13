Похитителей антиквариата из машины на Крымском валу нашли почти сразу

В Москве раскрыта кража ценностей, которые выставлялись на антикварном салоне по случаю Года Японии в России. Полтора десятка предметов были похищены из машины на парковке у Дома художника на Крымском валу.

Дорогой автомобиль — так и не скажешь, что на нем разъезжают воры. Но они и не простые, а работающие по крупному. Да и, видимо, с особым трепетом относящиеся к прекрасному — а вернее, к деньгам, которые можно за него выручить.

В коробках — очень ценный антиквариат. За несколько минут до этого он был украден из машины владельца сразу после выставки, приуроченной к году Японии в России.

"Злоумышленники отключили сигнализацию и похитили 12 японских ваз, тарелку из перегородчатой эмали и три серебряных портсигара", — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Стоимость похищенных ваз — шесть миллионов рублей. На продать их не успели: подозреваемых поймали почти сразу в квартире на Кутузовском проспекте. Одному 50 лет, второму — 63 года.

- Что находится в данных двух коробках?

- В данных двух коробках, насколько я знаю, находятся несколько очень красивых и приличных предметов.

- Как они к вам попали?

- Я их принес.

Кто еще участвовал и какую роль играл в операции по похищению антиквариата, сейчас выясняют следователи. Полицейские полагают, что задержанные причастны и к другим кражам.

- Ранее судимы?

- Да.

- По какой статье и за что?

- В 1984 году, 191-я.

Вазы и портсигары сейчас на экспертизе, после ее проведения экспонаты вернут хозяевам. А вот задержанным, скорее всего, предстоит любоваться уже не старинным фарфором, а казенной посудой, и не на выставке, а за решеткой.