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Археология и история 31 минута назад

Новости Наука

13 ноября 201816:17 Анатолий Глянцев

Археологи научились определять пол человека по зубам

Новая методика позволит определить пол человека, даже если от него остался только череп.
Фото Global Look Press.

Кому принадлежат останки, мужчине или женщине? Теперь для ответа на этот вопрос достаточно изучить ткани зуба. Новая методика поможет раскрыть тайны взаимоотношения полов в древних обществах.

Достижение описано в научной статье, опубликованной в издании Journal of Archaeological Science группой во главе с Глендоном Паркером (Glendon Parker) из Калифорнийского университета в Дэвисе.

Чем больше археологам известно о человеческих останкам, тем больше выводов они могут сделать о жизни древних людей. Эта информация помогает понять положение мужчин и женщин в тех или иных древних сообществах. Могли ли женщины распоряжаться имуществом, занимать высокие общественные посты и так далее? Или же прекрасный пол был бесправной игрушкой в руках сильного? История знает многочисленные примеры того и другого.

Интересно и то, переходила ли невеста в семью жениха или наоборот, а также предпочитали ли люди вступать в брак с ближайшими соседями или пускались в далёкие путешествия в поисках своего счастья.

Но как определить, мужчине или женщине принадлежат кости? Разумеется, проще всего сравнить ширину плеч и таза. Однако иногда останки сохраняются не полностью. Например, как быть, если в распоряжении исследователей только череп? Кроме того, половые различия в строении скелета характерны лишь для взрослых людей. Пол ребёнка нельзя определить таким образом.

Иногда пол останков определяют по окружающим предметам. Однако зачастую это невозможно. Кроме того, так можно принять за мужчину прекрасную даму, освоившую традиционно мужские занятия.

Кроме того, исследователям может помочь анализ ДНК. Как известно, пол человека определяется его половыми хромосомами. У женщины в каждой клетке присутствует пара X-хромосом, а у мужчины – одна X-хромосома и одна Y-хромосома. Генетический анализ может показать, ДНК из каких хромосом присутствует в останках.

Однако здесь существует целый ряд проблем. Во-первых, соблюдать на раскопках стерильность – практика совсем недавняя. Образцы, добытые в течение всего XX века или раньше, загрязнены ДНК самих археологов.

Во-вторых, ДНК – хрупкая молекула, которая быстро разрушается с течением времени. Наконец, генетический анализ останков – довольно дорогое удовольствие.

Паркер и его коллеги нашли иное решение. Они обратили внимание на молекулы белков в зубах.

Зубная эмаль – самая твёрдая ткань в человеческом организме, и поэтому зубы часто встречаются среди археологических находок. Они уже давно стали верными помощниками исследователей.

Царапины на зубах могут рассказать нам о диете. Морфология зуба говорит о родословной (разные популяции во всём мире имеют небольшие вариации в форме зубов). Зубной налёт, прилипающий к зубу, может подарить информацию о бактериях рта, включая данные о патогенных микроорганизмах. Учёные могут использовать радиоуглеродный анализ, чтобы узнать, сколько лет зубу. А данные о стабильных изотопах могут повествовать о том, по каким ландшафтам человек путешествовал, перечисляет соавтор исследования Йельмер Эркенс (Jelmer Eerkens), также из Калифорнийского университета в Дэвисе.

Благодаря новому исследованию зубы смогут рассказать ещё и о половой принадлежности своего обладателя. Это возможно благодаря амелогенинам – белкам, участвующим в формировании зубной эмали.

Гены, кодирующие амелогенины, "включаются" именно в X- и Y-хромосомах, хотя сами эти белки, по всей видимости, не участвуют в формировании половых признаков. При этом X- и Y-хромосомные амелогенины несколько различаются между собой: X-хромосома в числе прочих кодирует белок AMELX_HUMAN, а Y-хромосома – AMELY_HUMAN.

Этот каприз природы давно используется криминалистами, чтобы определить, мужчине или женщине принадлежат останки. Группа Паркера применила тот же метод в археологии.

Исследователи изучили 40 образцов эмали 25 человек. В их числе были экземпляры "взрослых" зубов и детские молочные зубы. Возраст тоже различался: учёные использовали как современные образцы, так и археологические находки. Возраст последних составлял от 400 до 7300 лет для обычных зубов и от 100 до 1000 для молочных.

Для определения белкового состава зуба авторы использовали масс-спектрометрию.

Белок AMELX_HUMAN обнаружился во всех образцах. Так и должно быть, ведь X-хромосома есть как у женщин, так и мужчин. В 26 образцах, принадлежащих 13 человеческим особям, был обнаружен ещё и белок AMELY_HUMAN, характерный исключительно для сильного пола.

Таким образом, получилось классическое соотношение численности мужчин и женщин: примерно 50/50. В тех случаях, когда пол человека был известен из независимых источников, подтвердилось, что результаты анализа достоверны.

Исследователи учли и тот факт, что отсутствие "Y-белка" не является стопроцентным маркером прекрасного пола. Даже в организме мужчины AMELY_HUMAN вырабатывается в меньшем количестве, чем AMELX_HUMAN, поэтому первое из этих веществ могло просто не выдержать испытания временем. Авторы разработали специальный статистический метод, который определяет вероятность подобной ошибки, исходя из количества обнаруженного AMELX_HUMAN.

"Подобно [анализу] ДНК, наш метод является количественным и не зависит от анатомических особенностей. Он более дёшев в пересчёте на образец, [чем анализ ДНК], и может быть применён в нестерильных условиях", – заключает Паркер.

Напомним, что ранее "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) писали о "неандертальских" зубах, появившихся задолго до самих неандертальцев,  и изучении крошечных зубов, которые раскрыли тайну происхождения "хоббитов". Также анализ зубов неандертальских детей рассказал об их непростой жизни.

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