Тема:
Археология и история 31 минута назад
Археологи научились определять пол человека по зубам
Кому принадлежат останки, мужчине или женщине? Теперь для ответа на этот вопрос достаточно изучить ткани зуба. Новая методика поможет раскрыть тайны взаимоотношения полов в древних обществах.
Достижение описано в научной статье, опубликованной в издании Journal of Archaeological Science группой во главе с Глендоном Паркером (Glendon Parker) из Калифорнийского университета в Дэвисе.
Чем больше археологам известно о человеческих останкам, тем больше выводов они могут сделать о жизни древних людей. Эта информация помогает понять положение мужчин и женщин в тех или иных древних сообществах. Могли ли женщины распоряжаться имуществом, занимать высокие общественные посты и так далее? Или же прекрасный пол был бесправной игрушкой в руках сильного? История знает многочисленные примеры того и другого.
Интересно и то, переходила ли невеста в семью жениха или наоборот, а также предпочитали ли люди вступать в брак с ближайшими соседями или пускались в далёкие путешествия в поисках своего счастья.
Но как определить, мужчине или женщине принадлежат кости? Разумеется, проще всего сравнить ширину плеч и таза. Однако иногда останки сохраняются не полностью. Например, как быть, если в распоряжении исследователей только череп? Кроме того, половые различия в строении скелета характерны лишь для взрослых людей. Пол ребёнка нельзя определить таким образом.
Иногда пол останков определяют по окружающим предметам. Однако зачастую это невозможно. Кроме того, так можно принять за мужчину прекрасную даму, освоившую традиционно мужские занятия.
Кроме того, исследователям может помочь анализ ДНК. Как известно, пол человека определяется его половыми хромосомами. У женщины в каждой клетке присутствует пара X-хромосом, а у мужчины – одна X-хромосома и одна Y-хромосома. Генетический анализ может показать, ДНК из каких хромосом присутствует в останках.
Однако здесь существует целый ряд проблем. Во-первых, соблюдать на раскопках стерильность – практика совсем недавняя. Образцы, добытые в течение всего XX века или раньше, загрязнены ДНК самих археологов.
Во-вторых, ДНК – хрупкая молекула, которая быстро разрушается с течением времени. Наконец, генетический анализ останков – довольно дорогое удовольствие.
Паркер и его коллеги нашли иное решение. Они обратили внимание на молекулы белков в зубах.
Зубная эмаль – самая твёрдая ткань в человеческом организме, и поэтому зубы часто встречаются среди археологических находок. Они уже давно стали верными помощниками исследователей.
Царапины на зубах могут рассказать нам о диете. Морфология зуба говорит о родословной (разные популяции во всём мире имеют небольшие вариации в форме зубов). Зубной налёт, прилипающий к зубу, может подарить информацию о бактериях рта, включая данные о патогенных микроорганизмах. Учёные могут использовать радиоуглеродный анализ, чтобы узнать, сколько лет зубу. А данные о стабильных изотопах могут повествовать о том, по каким ландшафтам человек путешествовал, перечисляет соавтор исследования Йельмер Эркенс (Jelmer Eerkens), также из Калифорнийского университета в Дэвисе.
Благодаря новому исследованию зубы смогут рассказать ещё и о половой принадлежности своего обладателя. Это возможно благодаря амелогенинам – белкам, участвующим в формировании зубной эмали.
Гены, кодирующие амелогенины, "включаются" именно в X- и Y-хромосомах, хотя сами эти белки, по всей видимости, не участвуют в формировании половых признаков. При этом X- и Y-хромосомные амелогенины несколько различаются между собой: X-хромосома в числе прочих кодирует белок AMELX_HUMAN, а Y-хромосома – AMELY_HUMAN.
Этот каприз природы давно используется криминалистами, чтобы определить, мужчине или женщине принадлежат останки. Группа Паркера применила тот же метод в археологии.
Исследователи изучили 40 образцов эмали 25 человек. В их числе были экземпляры "взрослых" зубов и детские молочные зубы. Возраст тоже различался: учёные использовали как современные образцы, так и археологические находки. Возраст последних составлял от 400 до 7300 лет для обычных зубов и от 100 до 1000 для молочных.
Для определения белкового состава зуба авторы использовали масс-спектрометрию.
Белок AMELX_HUMAN обнаружился во всех образцах. Так и должно быть, ведь X-хромосома есть как у женщин, так и мужчин. В 26 образцах, принадлежащих 13 человеческим особям, был обнаружен ещё и белок AMELY_HUMAN, характерный исключительно для сильного пола.
Таким образом, получилось классическое соотношение численности мужчин и женщин: примерно 50/50. В тех случаях, когда пол человека был известен из независимых источников, подтвердилось, что результаты анализа достоверны.
Исследователи учли и тот факт, что отсутствие "Y-белка" не является стопроцентным маркером прекрасного пола. Даже в организме мужчины AMELY_HUMAN вырабатывается в меньшем количестве, чем AMELX_HUMAN, поэтому первое из этих веществ могло просто не выдержать испытания временем. Авторы разработали специальный статистический метод, который определяет вероятность подобной ошибки, исходя из количества обнаруженного AMELX_HUMAN.
"Подобно [анализу] ДНК, наш метод является количественным и не зависит от анатомических особенностей. Он более дёшев в пересчёте на образец, [чем анализ ДНК], и может быть применён в нестерильных условиях", – заключает Паркер.
Напомним, что ранее "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) писали о "неандертальских" зубах, появившихся задолго до самих неандертальцев, и изучении крошечных зубов, которые раскрыли тайну происхождения "хоббитов". Также анализ зубов неандертальских детей рассказал об их непростой жизни.
Ранее по теме
-
В Египте найдены двести бальзамированных кошек и первые мумии насекомых1 сутки назад
-
В пещере Борнео найдено древнейшее изображение таинственного животного4 суток назад
-
Их нравы: галлы бальзамировали и выставляли напоказ отрубленные головы своих врагов4 суток назад
-
Вход в царство мёртвых: под пирамидой "Города богов" в Мексике найдены подземные сооружения11 суток назад
-
Первыми "шоколатье" оказались не майя: учёные переписали историю фаворита сладкоежек14 суток назад
-
Шотландские ученые: рисунки пиктов могут оказаться древней письменностью14 суток назад
Сейчас
Медведев предупредил, что Россия может отказаться от Давоса
Картина дня
-
"Адмирал Кузнецов" вернется в строй вовремя
- США ищут способы остановить "Северный поток-2"
- Роскачество проверило молочные сосиски
- Умер композитор, писавший для Кобзона, Ротару и "Сябров"
- Невостребованные вклады предложили передавать в бюджет государства
Самое читаемое
-
В столице отгремела чеченская вип-свадьба. Видео
- Включила звезду: Гоген Солнцев выгнал веником 63-летнюю жену. Видео
- Фигуристка Елизавета Туктамышева повторила свой стриптиз на льду. Видео
- Дайверы в Новой Зеландии запечатлели на видео странного белого монстра
- Кто и как выманивает у девушек откровенные фото в Сети
Авто.Вести.Ru
-
Представлен обновленный пикап Mitsubishi L200
- ГИБДД озвучила сумму штрафа за опасное вождение
- BMW M8: получено официальное подтверждение
- По новой системе техосмотр придется проходить гораздо чаще
- Штрафовать за летние шины зимой пока не будут (но не всех)
Вести.Экономика
-
Доллар взлетел до максимума за 1,5 года. Чем это грозит рынкам?
- Где живут миллионеры? Топ-10 стран мира
- Рынок акций США упал на фоне опасений замедления мировой экономики
- Система SWIFT отключила ЦБ Ирана
- США намерены продемонстрировать силу на газовом рынке Европы
Недвижимость
-
Россиянин не платил за ЖКХ 7 лет и подал на коммунальщиков в суд
- Полная безнаказанность: мошенники переключились с алкоголиков на ветеранов
- Майнинговая ферма разорила жильцов подмосковного ЖК
- Назван самый грязный город Европы
- Москвичи скупают вторичные квартиры
- Мужчина держал в квартире ласкового аллигатора
Вести.Медицина
-
В якобы безопасных лаках для ногтей нашли опасные химикаты
- Недосып приводит к гормональному дисбалансу и обезвоживанию
- Известный препарат оказался лучшей профилактикой инсульта
- Синдром сухого глаза: почему он возникает и как с ним справиться
- Отвратительная слизь: какую опасность скрывает душ
Вести в 20.00Показать все новости
Москва 24
-
Росавтодор разрешил менять асфальт при минусовой температуре
- В ручной клади в аэропорту нашли младенца
- Специалист выбрал лучшую незамерзайку для автомобиля
- Жена Мамаева пообещала разобраться с избитым водителем
- Житель Москвы покалечил кормившую кошек пенсионерку
Вести.Hi-tech
-
Обзор iPhone XR: все, что нужно, и ничего лишнего
- Xiaomi Mi Mix 3: минимальные рамки и выдвижные селфи-камеры
- Нейросеть нарисовала портрет. Его продали за $432000
- Двуногий робот Boston Dynamics стал мастером паркура. Видео
- Механический палец позволит смартфону ползать и трогать пользователя
Вести-Москва
-
Из чего делают молочные сосиски, теперь знают в Роскачестве
- Похитителей антиквариата из машины на Крымском валу нашли почти сразу
- В Королеве могут оказаться на улице сотни кошек и собак
- Новое в лечении болезней мозга: международная конференция в Москве
- Темой недели итальянской кухни в Москве будет средиземноморская диета
Вести.Стиль
-
Тренд сезона: клетка тартан. Как носить и с чем сочетать?
- Агрессия: зачем она нам и как с ней работать
- Румяна: как выбрать и использовать?
- Сухие шампуни: мини-гид
- Больше слов - больше секса. Как вернуть сексуальное влечение к партнеру?
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Gmbox запускает всероссийский конкурс "Ты - КиберкOMENтатор"
- Mozilla представила браузер для виртуальной реальности
- 7 игр для тех, кто не любит огнестрельное оружие
- В новом трейлере FIFA 19 снялись мировые звёзды футбола
- Утечка: PUBG может скоро появиться на PS4
Наука
-
Худеть, лежа на диване: названо время суток, когда сжигается максимум калорий
- В Египте найдены двести бальзамированных кошек и первые мумии насекомых
- Как мягкие ткани динозавров могут сохраняться десятки миллионов лет? Разгадка найдена
- Время, проведённое у экранов гаджетов, не влияет на сон детей
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Гоген Солнцев бросил 63-летнюю жену после пластики
- Не смешно: известный юморист после 20 лет брака развелся с женой
- Судьба Анастасии Волочковой. "Мои мужчины были помехой для мамы"
- Актриса 17 лет я скрывала, что ее дочь от Кончаловского
Телеканал "Культура"
-
Вселенная Marvel. Ушел из жизни Стэн Ли
- "Облепиховое лето" - первая игровая лента о судьбе Александра Вампилова
- Эннио Морриконе исполнилось 90
- Александра Пахмутова отмечает день рождения