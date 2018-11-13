В Индонезии перевернулись кабинки колеса обозрения

Жуткий инцидент, едва не завершившийся трагедией, произошел в столице Индонезии Джакарте. Кабинки на колесе обозрения, установленном в местном парке развлечений, начали переворачиваться прямо во время работы аттракциона. Жертв удалось избежать буквально чудом, сообщает NST.

В одной из перевернувшихся кабинок находилась семья с ребенком. Им повезло, что работникам парка удалось оперативно прийти на помощь пострадавшим.

По словам очевидцев, перед тем, как кабинки начали переворачиваться, колесо внезапно начало вращаться в обратную сторону. Находившимся внутри людям повезло, что сидения перевернулись не полностью. Люди успели выбраться из них и уцепиться за железный каркас колеса обозрения.

Вскоре к месту происшествия прибыли спасатели. Люди признались, что пережили "полчаса ужаса".