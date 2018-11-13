Австрийский суд решил не арестовывать полковника, подозреваемого в шпионаже на Россию

Земельный суд Зальцбурга не нашел оснований для ареста бывшего сотрудника Министерства обороны Австрии, подозреваемого в шпионаже в пользу России. Соответствующий запрос прокуратуры был отклонен, передает РИА Новости.

Отставной 70-летний полковник был задержан 9 ноября. По данным СМИ, он был завербован во время командировки в одну из ближневосточных стран и мог шпионить на протяжении 28 лет.

В Министерстве обороны, где подозреваемый работал в отделе структурного планирования, ранее сообщили, что он передавал данные об австрийской военной авиации, артиллерийских системах, высших чиновниках и миграционном кризисе, но к важным государственным секретам доступа у него не было. Сам подозреваемый, по данным местных СМИ, уже сознался в шпионской деятельности.

Между тем, глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что был неприятно удивлен информацией о новом шпионском скандале, и напомнил о неприемлемости бездоказательных обвинений.

Тем не менее, президент Австрии Александер Ван дер Беллен призвал не драматизировать ситуацию и заявил, что инцидент серьезно не омрачит двусторонние отношения надолго.