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Brexit 56 минут назад
Футбольный Brexit: в Англии могут ввести лимит на легионеров
Выход Великобритании из Европейского союза спровоцировал ряд изменений в национальном законодательстве, в том числе в той его части, что касается спорта и конкретно футбола. Brexit может легализировать лимит на иностранцев в футбольном чемпионате Англии.
Руководство национальной Футбольной ассоциации (FA) готово предложить клубам премьер-лиги рассмотрение вопроса по ограничению числа иностранных легионеров в заявке каждой команды на сезон. Как сообщает влиятельное издание The Times, неангличане смогут занять максимум 12 мест в заявке из традиционных 25-ти.
При этом FA оставляет за собой право применять к футболистам из стран Евросоюза самые строгие правила для получения разрешения на работу, ровно такие же, какие существуют для представителей других профессий. Это может произойти, если клубы откажутся от применения новых правил с лимитом на легионеров.
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