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13 ноября 201816:28

После прорыва теплотрассы в Екатеринбурге закрыт детский сад

Facebook/Наталья Шахова

В Екатеринбурге сегодня, 13 ноября, прорвалась труба теплотрассы — тонны горячей воды вылились на улицы города. Затопило детский сад №28, теперь он закрыт, как минимум, до конца недели, а его воспитанники — 325 детей — отправлены по домам.

 

В пресс-службе местного департамента образования, комментируя происшествие, заявили о возможности временного распределения детей другие детские сады при желании их родителей.

По информации МЧС, в зоне аварии, произошедшей неподалеку от Центрального стадиона города, оказались около двух сотен домов, 19 детских садов и 12 школ. Рядом с теплотрассой образовался провал грунта площадью около 50 квадратных метров. Несколько припаркованных автомобилей оказались в горячей воде.

 

В настоящее время социально значимые объекты продолжают свою работу в прежнем режиме, однако отопление в жилых домах работает в половину силы, а подача горячей воды в них приостановлена.

Работники коммунальных служб обещают сделать все возможное, чтобы устранить последствия прорыва трубопровода до того, как в температура в домах опустится ниже 20 градусов тепла.

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