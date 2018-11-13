Южная Корея подарила КНДР четыре самолета мандаринов в благодарность за две тонны грибов

Власти Южной и Северной Корей обменялись крупными продовольственными подарками. Представители КНДР отправили соседям две тонны грибов, а те им – 200 тонн мандаринов. Южане отметили, что эти фрукты в Северной Корее найти непросто, сообщает Yonhap News.

Лидер КНДР Ким Чен Ын отправил главе Южной Кореи две тонны грибов мацутакэ в конце сентября. Президент южан Мун Чжэ Ин решил раздать грибы семьям, представителям которых проживают по разные стороны границы и пока не воссоединились.

Спустя чуть более месяца из южнокорейского города Чеджу в Пхеньян вылетели четыре грузовых самолета с мандаринами.

В пресс-службе южнокорейского лидера уточнили, что мандарины не нарушают режима международных санкций в отношении КНДР.

Интересно, что северокорейский подарок при этом оказался более дорогим. Две тонны грибов мацутакэ стоят 1,3 миллиона долларов, а 200 тонн мандаринов – всего 500 тысяч долларов.