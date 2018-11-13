Медведев предупредил, что Россия может отказаться от Давоса

Россия не станет участвовать в Давосском форуме, если не будут изменены условия для российских бизнесменов. Об этом журналистам рассказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в Палермо на конференции по Ливии, которую транслирует телеканал "Россия 24".

"Решение очень странное, если не сказать больше, как было сказано в известном советском кинофильме, — отметил российский премьер. — Я только что говорил на эту тему с президентом Швейцарской Конфедерации и сказал, что для нас это удивительно, тем более что речь идет о неправительственной организации".

В свою очередь президент Швейцарской конфедерации обещал навести справки по этому вопросу.