Под Петербургом появилась новая рота тяжелых огнеметов

Новая рота, оснащенная тяжелыми огнеметными системами ТОС-1А "Солнцепек", появилась под Санкт-Петербургом. Она входит в полк, который относится к Западному военному округу, уточняет агентство ТАСС. Разведчики того же подразделения получили спецмашины радиохимической и биологической защиты РХМ-6.

ТОС-1А "Солнцепек" – боевая машина на базе танка Т-72, которому башню с пушкой заменили на пакет из 24 направляющих для 220-миллиметровых снарядов. Полный залп занимает не более 12 секунд, а площадь поражения – 40 тысяч квадратных метров.

Главное назначение ТОС-1А – уничтожение противника в укрытиях. Снаряды "Солнцепека" начинены термобарической смесью. При попадании в цель она распыляется в облако, которое может затекать в любые щели, бойницы или окна, и взрывается.

Напомним, 13 ноября 2018 года российским войскам радиационной, химической и биологической защиты исполняется ровно 100 лет. Свою родословную они ведут от химической службы Красной армии. Несмотря на то, что боевые отравляющие вещества, бактерии и вирусы запрещены во всем мире, без работы войска РХБЗ не остаются.

В 1986 году именно военные химики участвовали в ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы. Во время войны в Афганистане и контртеррористической операции в Чечне, подразделения огнеметчиков, которые традиционно относятся к войскам РХБЗ, получили прозвище "карманная артиллерия". Всего один полный залп отделения, вооруженного реактивными пехотными огнеметами "Шмель", мог обвалить двухэтажное здание и похоронить противника под руинами.

Сейчас российские специалисты РХБ защиты расследуют преступления, связанные с применением химического оружия в Сирийской Арабской Республике.