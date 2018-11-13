Покупатели в Москве расплатились за iPhone ванной с мелочью

В одном из московских магазинов вечером 12 ноября были немало удивлены, когда два человека занесли в помещение ванную. В ней находилась мелочь. Оказалось, ею мужчины собирались заплатить за iPhone стоимостью более 100 тысяч рублей.

Как рассказала РИА Новости представитель магазина, у продавца на подсчет необходимой суммы мелочью ушло около полутора-двух часов.

После того, как необходимая сумма была отсчитана, покупатели покинули магазин – причем, вместе с ванной, в которой еще оставалась мелочь.

Пластиковой или чугунной была ванна, не уточняется.