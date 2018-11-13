На Кубани учительница лишилась всего из-за слепой страсти к 15-летнему ученику

На Кубани, в одной из школ города Канска, разразился громкий скандал: 30-летнюю учительницу английского Светлану Филиппову уволили после того, как она отправила несколько страстных сообщений своему 15-летнему ученику Никите.

С работы ее уволили, а бывший муж собирается лишить женщину права воспитывать детей.

Сама Светлана говорит, что Никита "первый начал": смотрел на нее в упор, улыбался, показывал всем видом, что она нравится ему как женщина. Однажды учительница решилась отправить ему сообщения с признанием в своих страстных чувствах.

"Мне плевать, что ты троечник, я даже могу уйти с работы, чтобы быть рядом с тобой", — написала, в частности, учительница подростку.

Девочки из класса, у которых с Филипповой были конфликты из-за учебы и поведения, отправились к директору школы и показали эти сообщения.

Сама Филиппова поясняет: никакого физического контакта с Никитой у них не было, она понимает, что это – уголовная статья.

Однако она готова ждать, когда ему исполнится 18 лет, чтобы рука об руку пойти с Никитой в ЗАГС, потому что действительно его любит.

Есть ли у нее шанс остаться в профессии, можно ли Филипповой доверять воспитание собственных дочерей, что говорит о Светлане ее бывший муж и грозит ли бывшей учительнице наказание за любовную переписку с несовершеннолетним?

Обсуждение этой истории в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".