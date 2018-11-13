Игорь Черевченко возглавил тульский "Арсенал"

Тульский футбольный клуб "Арсенал" на своем официальном сайте объявил о назначении Игоря Черевченко на пост главного тренера команды. О сроке соглашения с 44-летним специалистом не сообщается.

Напомним, ранее туляками руководил Олег Кононов. В понедельник, 12 ноября, он возглавил московский "Спартак".

Отмечается, что помощниками Черевеченко в "Арсенале" будут старший тренер Игорь Семшов, тренер Вадим Гаранин и тренер вратарей Александр Помазун.

Черевченко по выступлениям за московский "Локомотив". После завершения карьеры с 2008 года он входил в тренерский штаб железнодорожников, а в 2015 году в качестве исполняющего обязанности главного тренера привел команду к победе в Кубке России.

В сезоне-2017/18 Черевченко возглавлял калининградскую "Балтика", с которой занял пятое место в Футбольной национальной лиге.