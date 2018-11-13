Президента Федерации футбола Украины подозревают в коррупции

Глава Федерации футбола Украины Андрей Павелко стал фигурантом сразу трех уголовных дел. Президента ФФУ обвиняют в злоупотреблении властью и незаконном обогащении, а дела на него завели сразу и в прокуратуре, и в полиции, и в Национальном антикоррупционном бюро.

История Павелко, в которой наличествуют и "распил" бюджетных денег, и завышение цен при покупке материалов, и перевод средств федерации в офшоры, началась в конце 2016 года, когда ФФУ готовила к открытию завод по производству синтетического покрытия для футбольных полей, которые должны были появиться в городах и селах Украины.

Общий объем инвестиций составил около 10 млн евро, а реализация проекта стала возможна благодаря поддержке ФИФА и УЕФА, сообщает "Спорт-экспресс". Производить покрытие должна была коммерческая организация "ФФУ Продакшн", входящая в структуру федерации.

И вот после открытия завода и проведения тендеров на строительство полей выяснилось, что партнеры ФФУ якобы с легкой руки Павелко занимаются завышением цен на свою продукцию и вообще "отмывают" и "крутят" деньги федерации в том числе и в неких офшорах в ОАЭ.

Ко всему этому добавилась статья о незаконном личном обогащении главы федерации, которому вменяют траты денег ФФУ на собственные нужды и нужды своей гражданской безработной жены, проживающей в съемной квартире в Киеве стоимостью 17 тыс. долларов в месяц, отдыхающей в пятизвездных отелях на Мальдивах и Маврикии и катающейся на дареной машине Bentley ценой свыше 100 тыс. долларов.

ФФУ пока своих комментариев по поводу обвинений в адрес президента не дает, а следователи продолжают изучать информацию по статьям "Злоупотребление властью или служебным положением", "Декларирование недостоверной информации", "Незаконное обогащение", "Присвоение и растрата имущества".