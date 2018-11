Европе нужна своя армия: Меркель поддержала Макрона, несмотря на критику Трампа

Немецкий канцлер Ангела Меркель поддержала идею французского президента Эммануэля Макрона создать единую европейскую армию. Подобные вооруженные силы – гарант того, что между странами ЕС никогда не будет войны. Причем НАТО эта военная структура будет не мешать, а, наоборот, дополнять, добавила германский лидер.

Ранее Макрон заявил, что Европе нужна армия. Так она сможет не зависеть от Штатов, пишет агентство ТАСС. По мнению французского президента, у границ ЕС возрождаются и вооружают новые авторитарные державы, которые опасны для Евросоюза. Не забыл Макрон упомянуть и про российскую угрозу.

Emmanuel Macron suggests building its own army to protect Europe against the U.S., China and Russia. But it was Germany in World Wars One & Two — How did that work out for France? They were starting to learn German in Paris before the U.S. came along. Pay for NATO or not!