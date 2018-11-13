"Не знаю ничего": избивший любительницу кошек москвич арестован на два месяца

Два дня назад, 11 ноября, 33-летний москвич беспричинно напал на пожилую женщину, кормившую кошек — мужчина внезапно подбежал к пенсионерке, придушил ее и избил. В настоящее время пострадавшая лежит в больнице с открытой черепно-мозговой травмой, переломом основания черепа и лицевого скелета, ушибленной раной головы и другими повреждениями.

Нарушителя задержали практически сразу. Сегодня состоялось заседание суда, на котором было решено поместить на два месяца под арест Владимира Климова, безработного столичного жителя, подозреваемого в нападении на пенсионерку.

Мужчина на суде заявил, что ничего не знает, не помнит и не понимает, за что его задержали.