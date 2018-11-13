Украинская православная церковь отвергла автокефалию

Каноническая Украинская православная церковь не присоединится к автокефальной Украинской церкви. Невозможным это посчитал собор епископов УПЦ.

Собор епископов посчитал, что томос об автокефалии не принесет реального единства и только углубит раскол, усилит конфликт на Украине, сообщает ТАСС. Привлечение епископата, духовенства и мирян УПЦ к этим деструктивным для Украины процессам собор епископов посчитал невозможным.

Кроме того, собор епископов Украинской православной церкви охарактеризовал предоставление томоса об автокефалии, как искусственный и навязанный извне внешними силами процесс, которые не отражает внутренней церковной необходимости.

Украинская православная церковь находится под постоянным давлением. В частности, на Украине происходит захват храмов и церквей УПЦ.

Вопрос создания украинской автокефальной церкви должны были обсудить 13 ноября президент Украины Петр Порошенко и епископы УПЦ. Однако президент Украины встречу сорвал – он в последний момент отказался приезжать в Киево-Печерскую лавру, пригласив священнослужителей в Украинский дом в центре Киева.