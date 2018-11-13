ATP World Tour Finals. Андерсон разгромил Нисикори

На итоговом турнире года Ассоциации теннисистов-профессионалов в Лондоне стартовал второй тур групповых состязаний. Встречались два лидера группы Ллейтона Хьюитта – Кевин Андерсон из ЮАР и японец Кеи Нисикори. Южноафриканец проиграл всего один гейм – 6:0, 6:1.

На старте турнира оба теннисиста выиграли свои матчи, и в этой очной встрече во многом решалось: кто из них окажется ближе к попаданию из группы в плей-офф. Игра получилась, что называется, "в одни ворота": Нисикори сумел взять у соперника всего одно очко.

В этой же группе выступают швейцарец Роджер Федерер и австриец Доминик Тим. Они на старте уступили конкурентам, так что в своем очном матче будут решать – кто сохранит шансы на плей-офф, а кто может уже после двух встреч лишиться права попасть в четверку сильнейших.