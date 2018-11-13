В Испании иллюзионист едва не утонул во время трюка

Испанский иллюзионист Педро Вольта едва не погиб, выполняя опасный трюк с контейнером, наполненным водой, на одной из мадридских площадей. Зрители не сразу поняли, что с фокусником что-то не то, сообщает Metro.

На опубликованных ниже кадрах запечатлено, как Вольта пытается повторить трюк знаменитого Гудини – выбраться из заполненного водой контейнера. Впрочем, по ходу выполнения трюка что-то пошло не так. Вольта начал дергаться, пытаясь выбраться наружу. Зрители в это время продолжали снимать испанца.

К счастью для Вольты, кто-то из толпы все-таки понял, что с иллюзионистом не все в порядке. Его удалось вытащить на воздух. Фокусник был без сознания, но быстро пришел в себя.

Испанец рассказал, что у него заклинила одна из пряжек, которая сковывала движение его руки. В настоящий момент жизни иллюзиониста ничто не угрожает.