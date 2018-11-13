ФСПП сняла с Навального ограничения в праве выезда за рубеж

Федеральная служба судебных приставов РФ сняла все ограничения с блогера и оппозиционера Алексея Навального после того, как он оплатил задолженность. В том числе снято ограничение права выезда за рубеж, о котором сообщалось ранее.

Как уточнили ТАСС в ФССП, Навальный ликвидировал имеющуюся задолженность в виде материального ущерба в пользу Кировского областного предприятия "Кировлес". "С учетом добросовестного отношения должника к исполнению своих обязательств" ограничения с него сняты.

Ранее Алексей Навальный на своем сайте написал, что ему ограничили право на выезд за границу, при этом отметил, что неоплаченных штрафов у него нет.