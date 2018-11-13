Президент "Арсенала": Кононов попросил отпустить его в "Спартак"

Президент тульского футбольного клуба "Арсенал" Гурам Аджоев прокомментировал уход Олега Кононова с поста главного тренера команды. По его словам, специалист обратился к нему лично и попросил отпустить в московский "Спартак".

В понедельник, 12 ноября, Кононов подписал контракт с "красно-белыми". На следующий день "Арсенал" заключил соглашение с Игорем Черевченко.

"Стоит отдать должное Олегу Георгиевичу (Кононову), который сам пришел и рассказал, что руководство "Спартака" предложило ему возглавить команду, — рассказал Аджоев, которого цитирует пресс-служба "Арсенала". — Кононов попросил его отпустить. Смысла ставить палки в колеса или уговаривать остаться, на мой взгляд, не было".

Кроме того, президент туляков добавил, что процесс официальных переговоров между Кононовым и "Спартаком" начался только после их совместного разговора.