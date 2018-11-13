Вопреки протестам Морриконе, Playboy утверждают, что композитор действительно дал им интервью

Представители немецкого отделения журнала Playboy настаивают на том, что итальянский композитор Эннио Морриконе все-таки дал им интервью, в котором крайне нелестно отозвался о Квентине Тарантино. Морриконе от этих слов отказывается, сообщает Variety.

О том, что Эннио Морриконе действительно дал немецкому "Плейбою" скандальное интервью, заявили представители издательства Hubert Burda Media.

По их словам, итальянец беседовал с журналистами немецкого журнала 30 июня в собственной резиденции в Риме. При разговоре присутствовал представитель концертного агентства Semmel Concerts. Он также подтвердил слова немецких журналистов.

Ранее сообщалось, что в немецком Playboy вышло интервью с Морриконе, в котором он раскритиковал Квентина Тарантино за непрофессионализм и бездарность.

Вскоре после публикации материала композитор от этих слов отрекся.