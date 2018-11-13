Телеканал CNN подает в суд на Трампа и его сотрудников

Американский телеканал CNN проинформировал мировую общественность, что подает в окружной суд Вашингтона иск против президента США Трампа и его администрации.

Как передает телеканал "Россия 24", CNN оскорбился тем, что его сотрудника Джима Акосту лишили аккредитации в Белом доме после пресс-конференции Трампа 7 ноября, на которой телерепортер несколько раз пытался задать президенту один и тот же вопрос, не отдавая микрофон.

Телеканал считает, что Трамп и пятеро его сотрудников нарушили права CNN, гарантированные Первой и Пятой поправкой к конституции США – свободу прессы и возможность не свидетельствовать против себя.

Помимо Трампа иск будет предъявлен пресс-секретарю президента США Саре Сандерс, руководителю аппарата Белого дома Джону Келли, заместителю главы аппарата по коммуникациям Биллу Шайну, директору секретной службы США Джозефу Клэнси, а также неназванный подчиненному последнего, который забрал аккредитационную карту у Акосты.

В ответ Сандерс заявила, что Белый дом будет "энергично защищаться против этого иска". Она подчеркнула, что помимо Акосты, который на скандальной пресс-конференции не давал высказаться своим коллегам, в Белом доме работают еще 50 корреспондентов.

У Акосты и Трампа давние неприязненные отношения и они регулярно общаются в напряженной манере. Тележурналист стал одним из первых сотрудников СМИ, которых Трамп обвинил в создании "фейковых новостей", будучи недовольным освещением своей предвыборной кампании.