Три дня в Сингапуре: Путин примет участие в двух саммитах
В предстоящие два дня Сингапур будет во всех мировых новостях. Предстоят два крупнейших саммита — АСЕАН и Восточноазиатский. В преддверии этих встреч в городе-государстве на максимально высоком уровне — ранг визита государственный — принимали Владимира Путина. Сингапур сегодня — один из крупнейших финансовых центров притяжения мира. Уже никто и не вспоминает, что в 1960-х это был бедный портовый город. Но положенные в основу политики принципы — стимулирование бизнеса и преемственность власти — изменили государство, о котором когда-то Вертинский пел как о бананово-лимонном Сингапуре. Сейчас он электронно-финансовый.
В сингапурском небе в эти дни тесно. Военные самолеты кружат городом, который принимает сразу несколько саммитов. Сюда съезжаются первые лица почти трех десятков стран. И меры безопасности соответствующие. Сингапурцы дотошно проверяют всех, не исключение сотрудники администрации российского президента.
В Юго-Восточной Азии сейчас капризная погода межсезонья. Дождь может хлынуть в любой момент, именно поэтому к российскому "борту номер один" хозяева любезно подогнали трап с крышей. Город встречает гостей жарой за 30 и воздухом пропитанным влагой.
"В вашей машине есть кондиционер?" – интересуется у водителя пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Есть!" – отвечает водитель.
"Тогда включите его", — просит пресс-секретарь Путина.
"Он включен. Работает", — говорит водитель.
"Сделайте тогда посильнее", — произносит Песков.
Визит Владимира Путина носит высший государственный статус. Он впервые в этой стране. Церемониал соответствующий. Почетный караул, военный оркестр. Солдаты в белоснежных парадных мундирах репетируют на улице, где кондиционер не включить. Сингапурцам душно, как в русской бане. Чтобы хоть как-то остыть, снимают фуражки.
Церемония встречи Владимира Путина проходит во дворце Истана. Зданию 150 лет. В бытность британского протектората это был дом губернатора, а с получением независимости здание стало резиденцией сингапурских руководителей. Но нынешний президент страны Халима Якуб предпочитает жить в городской квартире. Она не только политик, но еще и многодетная мать. У нее пятеро детей.
Гостеприимная хозяйка идет к машине встретить Владимира Путина, правда, ошибается дверью и оказывается не с той стороны. У женщины-президента и охрана под стать. Дамы с короткими стрижками, сережками и парой пистолетов за поясом.
В этом году у российско-сингапурских отношений юбилей — 50 лет установлению дипломатических связей. Хозяева по случаю и символичные значки надели. О крепкой дружбе двух стран президенты говорили на торжественном обеде.
"В Сингапуре, насколько мы знаем, часто говорят: среди друзей и вода — мед. Сложившиеся между нами отношения действительно основываются на взаимном уважении и доверии. Позвольте предложить тост за благополучие и процветание России и Сингапура. За нашу дружбу и за здоровье госпожи президента!" – произносит Владимир Путин тост.
За крепкую российско-сингапурскую дружбу подняли бокалы с легкими напитками. Президент Сингапура пила апельсиновый сок. Владимир Путин — шампанское.
"Как гласит пословица: для друга семь верст не околица. Несмотря на расстояния и различия между нашими странами — мы отмечаем добрые 50 лет дружбы. рассчитываем укреплять наши отношения и в следующие 50 лет", — отвечает президент Сингапура Халима Якоб.
Москва и Сингапур укрепляют экономические связи. Товарооборот в прошлом году вырос на 95 процентов. Сингапуру интересны не только российские энергоносители, но и отечественная высокотехнологичная продукция.
"Мы даем здесь возможность российским компаниям находить партнеров, выстраивать сети дистрибуции, выходить совместно, при поддержке Сингапура либо самостоятельно, на рынки третьих стран", — отмечает исполнительный директор торгового дома Российско-сингапурского делового совета Сергей Пронин.
Сингапур развивается в том числе и за счет высококлассных иностранных специалистов. Несколько тысяч россиян здесь живут и работают.
Место встречи российской диаспоры — придомовой храм. Неприметное здание без куполов и колокольного звона.
"Идем по маленькой улочке. И через два шага видим мечеть, затем через два шага — буддийский храм, еще через три — индийский храм. Поэтому не хватает только православного, все остальное есть", — рассказывают живущие в Сингапуре русские.
Православный храм в Сингапуре появится. Он будет в Российском культурном центре, который скоро начнут возводить. Сегодня заложили первый камень.
"Рассчитываем, что будущий комплекс станет гостеприимным русским домом для всех, кто интересуется историей и современной жизнью Родины Толстого, Чайковского, Гагарина, станет еще одной яркой достопримечательностью этого богатого своим многообразием города", — подчеркнул в своем выступлении на церемонии закладки центра министр иностранных дел России Сергей Лавров.
В ходе визита у Владимира Путина запланирован ряд двусторонних встреч. Сегодня, например, он переговорил с премьер министром Малайзии Махатхиром Мохамадом.
"Я помню, как еще в 2003 году вручал вам Орден Дружбы, будучи в вашей стране. За эти годы отношения между нашими странами развивались. И в общем и целом развиваются неплохо. Но все-таки много еще нужно сделать", — произносит Путин.
Поездка Владимира Путина в Сингапур непривычно продолжительная для зарубежных визитов — трехдневная. Здесь он еще примет участие в Восточноазиатском саммите и саммите Россия-АСЕАН.
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