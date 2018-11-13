Украина замерзает, а чиновники перекладывают ответственность друг на друга

Украина на пороге коммунальной катастрофы. В нескольких городах уже объявлено чрезвычайное положение. Отопления нет в населенных пунктах Черкасской, Хмельницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Херсонской областях. Критическая ситуация в Кривом Роге, где в буквальном смысле замерзают больше двух тысяч многоэтажных жилых домов, десятки школ, детских садов, больниц. Доведенные до отчаяния жители выходят на стихийные протесты.

Отчаявшись, они решились на крайнюю меру: перекрыть в городке Смелы — это Черкассщина — центральную улицу.

"У меня маленький ребенок, а дома холодно. Холодно и в школах, и в детских садах, и в больницах", — говорит Алена.

Одиночные пикеты и у здания местной Рады. Люди требуют дать тепло в жилые дома. Школы, детские сады — закрыты. В больницах — только экстренные операции.

"Оперировать больного – значит, нужно раздеть его, он должен долго лежать", — поясняет врач местной больницы.

"Надо всю нашу власть взять и выгнать. Они не думают о людях. У меня муж лежит сейчас дома после операции. После трех инсультов. А в квартире всего 13 градусов!" – возмущается Евгения Овчаренко.

От такого и трубы могут лопнуть. Но лопается пока терпение. Сильней всего в Кривом Роге. В ночные минус восемь жители грелись у покрышек, которые разожгли перед офисом газовой компании.

"Дайте нам тепло, дайте нам тепло!" – скандировали они.

Накануне в городе вообще едва не случился "газовый Майдан", когда митинг перерос в беспорядки. Причина отсутствия тепла — в многомиллионных долгах коммунальщиков перед "Нафтогазом". Но расплачиваться приходится простым людям.

"Если я в прошлом году платила две тысячи, то сейчас больше четырех, где я возьму?" – жалуется пожилая женщина.

Тарифы на ЖКХ с 1 ноября выросли на четверть. Теперь тысяча кубометров газа обходится в 8 с половиной тысяч гривен. Это больше двадцати тысяч рублей. А в декабре поднимут еще. Смелинский мэр осмелился было поспорить с "Нафтогазом" и даже попал на прием. Но результата это не принесло.

"Нам хотят повесить долги, к которым жители города не имеют никакого отношения", — рассказал он.

По украинской же традиции украинские власти перекладывают ответственность друг на друга.

"У меня точно нет в кармане крана, чтобы включить тепло", — заявил Геннадий Зубко, вице-премьер Украины, министр регионального развития, строительства и ЖКХ.

Похлопывающий министра по плечу столичный мэр Кличко, у которого горожане и сами недавно замерзали, но Кличко это очень веселило, конечно, понимает: в Киеве — тепло дали не потому, что у города враз исчезли долги. Просто демонстрировать всему миру замерзающую столицу пока что не входит в планы украинской элиты. Для этого есть провинция. Поэтому тепла нет в Херсоне, Павлограде, Коцюбинском, Шепетовке.

Депутаты Верховной рады тут же напомнили о себе и президентской отставке.

"Миллионы людей не могут быть заложниками вашего непрофессионализма, нечестности и аморальности. Люди не могут мерзнуть, когда у вас горячие батареи в президентских и премьерских кабинетах ", — проинформировал общественность Олег Ляшко, лидер Радикальной партии.

Вряд ли кто из народных избранников думает о простых людях. Скорее, просто зарабатывает политические очки. Выборы президента как раз — как только закончится отопительный сезон.

Но на выпады оппонентов Порошенко по сути все равно нечего ответить. Повышение цен на газ было обязательным условием для получения очередного кредита от МВФ.