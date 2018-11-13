От принцессы советского кино до признанного режиссера: народная артистка России Елена Цыплакова принимает поздравления. Она появилась на экранах еще школьницей и сразу покорила зрителей. "Школьный вальс", "Д'Артаньян и три мушкетера", "Мы из джаза" — каждая новая роль добавляла популярности. Но молодая талантливая актриса неожиданно исчезла. И вернулась в кино уже в новом качестве.

Даже ради юбилея Елена Цыплакова не изменяет привычке. Обязательный завтрак с мужем, падчерицей и любимицей корги. В чашке — крепкий чай, которого в доме – целая коллекция. Фильмов, в которых снялась Цыплакова, — тоже огромная коллекция. Впервые появилась на экране в 17 лет.

Картина "Школьный вальс, в котором Цыплакова сыграла 10-классницу, решившую сохранить ребенка, несмотря ни на что, в 70-е произвел эффект разорвавшейся бомбы. Юрий Соломин, сыгравший в фильме отца Зоси, был поражен профессионализмом юной актрисы.

Саму Елену тогда поразило, как фильм повлиял на судьбы людей. "После "Школьного вальса" огромное количество женщин не сделали аборты, я знаю об этом, потому что они мне звонили, писали об этом, причем радостно писали", — признается актриса.

Но по-настоящему знаменитой ее сделал небольшой эпизод в фильме " Д'Артаньян и три мушкетера". Михаил Боярский до сих пор не может забыть их страстный поцелуй на съемочной площадке. Она покорила сердца не только мушкетеров, но и гардемаринов. Ей шли и задорные кудряшки, и стрижка под ноль, и прическа в стиле 30-х, с которой она блистала в картине "Мы из джаза".

Актерский взлет прервала тяжелая болезнь. Но Елена нашла в себе силы вернуться на съемочную площадку уже в качестве режиссера. Сняла несколько полнометражных фильмов и неожиданно нашла себя в мелодраме. Она — режиссер популярных сериалов на телеканале "Россия". "Мелодрама более пристально рассматривает внутреннюю жизнь человека, его эмоции, его отношение к миру, к близким", — поясняет Елена.

Юбилей Елена Цыплакова отметит широко — пригласила 60 гостей. В стольких же кинопроектах она успела принять участие. И главное пожелание ко дню рождению – чтобы, как минимум, столько же проектов было впереди.