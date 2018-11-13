Авторы "Игры престолов" рассказали, когда выйдет последний сезон сериала

Представители телеканала HBO опубликовали трейлер финального, восьмого сезона популярного сериала "Игра престолов". В ролике называется точная дата выхода заключительных эпизодов фантастического шоу.

Опубликованный ниже ролик склеен из кадров предыдущих сезонов сериала. В тизере также показаны несколько секунд из восьмого сезона шоу.

Авторы видео пишут, что заключительный сезон "Игры престолов" выйдет в апреле 2019 года.

В настоящий момент сотрудники HBO трудятся над несколькими проектами во вселенной "Игры престолов". К примеру, один из них – приквел сериала, действие которого разворачивается за тысячу лет до событий оригинального шоу.