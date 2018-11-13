Владимир Габулов назначен министром спорта Северной Осетии

Бывший голкипер сборной России Владимир Габулов, который накануне объявил о завершении профессиональной карьеры, назначен на пост министра физической культуры и спорта Северной Осетии.

Об этом назначении сообщило издание "15-й регион". Напомним, что Владимир Габулов является уроженцем Северной Осетии. Известный вратарь дважды становился чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны. Кроме того, он является обладателем Кубка УЕФА.

В сборной России вратарь завоевал бронзу чемпионата Европы-2008. Последним клубом в карьере Габулова был бельгийский «Брюгге», в составе которого он стал обладателем золотых медалей бельгийского первенства по футболу.