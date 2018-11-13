Лидер Foo Fighters угостил шашлыками пожарных, которые тушат возгорания в Калифорнии

Вокалист американской рок-группы Foo Fighters и экс-барабанщик Nirvana Дейв Грол устроил барбекю для работников 88-й пожарной станции в калифорнийском городе Калабасас. В настоящий момент в штате, где живет музыкант, бушуют сильные лесные пожары, сообщает AP.

Фотографию с Гролом пожарные опубликовали в своем "Инстаграме".

Грол не впервые готовит для своих друзей и поклонников. Осенью он проработал на полставки в ресторане Beached Pig, которым владеет друг артиста.

Также сообщалось, что музыкант подарил гитару незнакомому школьнику, который пришел на его концерт.