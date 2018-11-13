КХЛ. "Ак Барс" одержал волевую победу над "Слованом"

В Казани местный "Ак Барс" в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги принимал на своей площадке братиславский "Слован". Хозяева льда пропустили первыми, однако сумели добиться волевой победы со счетом 2:1.

Гости вышли вперед на 15-й минуте первого периода. У "Слована" отличился Марио Лунтер. Казанская команда смогла отыграться еще до перерыва благодаря голу Станислава Галиева.

Во втором периоде Галиев оформил дубль, забросив шайбу на 34-й минуте матча. Больше зрители взятия ворот в этой встрече не увидели.

Победа над "Слованом" позволила "Ак Барсу" подняться на третью строчку Восточной конференции. В активе казанской команды стало 39 очков после 27 игр. Братиславский клуб с 20 баллами после 28 матчей остался на 10-й позиции в турнирной таблице Запада.