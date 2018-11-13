"Боинг" заподозрили в серийном браке
Эту стать The Wali Street Journal сегодня цитируют как другие американские СМИ, так и европейские и российские, потому что тянет на грандиозный скандал, с участием одного из ведущих мировых производителей авиационной техники. Корпорация "Боинг" в представлениях не нуждается. Зато нуждаются в объяснениях авиакомпании, в парках которых — ее новые самолеты, а именно Boeing-737 MAX8 и Boeing-737 MAX9. Вроде бы, надежные. Да и топлива расходуют меньше, чем предыдущие модели, так что еще и экономичные. Однако, похоже, есть важный нюанс. Собственно, о нем The Wali Street Journal и пишет, со ссылкой на источники в Федеральном управлении гражданской авиации США. Якобы "Боинг" вообще никого не предупредил о том, что такие самолеты из-за неких "технических особенностей" могут запросто, практически в любой момент, сорваться в пике. Выводы, конечно, делать рано. Но, возможно, именно это и произошло с MAX8 индонезийского перевозчика Lion Air, который в конце октября рухнул у побережья острова Ява. По крайней мере, примерно так все и выглядит на видео-реконструкции: лайнер падает почти перпендикулярно водной поверхности.
Эту новость публикует не таблоид, а влиятельная газета с более чем вековой историей, основной издатель которой – мировой поставщик финансовой информации с Уолл-Стрит. Не исключено, что после публикации о возможном утаивании компанией "Боинг" сведений о влиянии функции управления полетом при нештатной ситуации повлияет на дальнейшие контракты завода-изготовителя.
"Совершенно недавняя публикация WSJ указывает на то, что якобы компания "Боинг" не имела представления, что внедренные в конструкцию самолета Boeing-737 MAX изменения могут быть опасными для пилотов, система может приводить к пикированию воздушного судна", — говорит Олег Пантелеев, руководитель информационно-аналитического агентства "АвиаПорт".
Внимание к этой модификации Boeing-737 MAX8 и MAX9 приковано после катастрофы в Индонезии, когда новый лайнер разбился спустя несколько минут после взлета. Погибли все пассажиры и члены экипажа. По данным американского издания, в комиссии по расследованию некоторые эксперты уверяют: корпорация "Боинг" не все сообщила своим покупателям лайнеров.
"Я думаю, что фирма даже если и знает, но есть определенные вещи… Вы представляете, что такое остановить даже "Боинг", когда уже около 200 самолетов сделано, — рассуждает заслуженный летчик-испытатель СССР, почетный президент Федерации любителей авиации России Виктор Заболотский. — Это какие будут колоссальные убытки для компании".
При этом после катастрофы индонезийского "Боинга" Национальный комитет по безопасности на транспорте указал, экипаж рейса 610 получил ошибочный так называемый "входной сигнал с одного из датчиков угла атаки". Уже после корпорация-производитель лайнера сообщила: 6 ноября она опубликовала бюллетень к руководству по производству полетов, указывая необходимые действия пилотов в случае ошибочного сигнала с датчиков угла атаки. Сегодня в эфире американского Fox News лично глава корпорации заявил, их лайнер безопасен.
"Мы уверены, что наш Boeing-737 MAX полностью безопасен. Мы прошли тысячи испытаний и проверок, — заверил председатель совета директоров, президент и главный исполнительный директор компании Boeing Деннис Мюленбург. — Мы надеемся, что расследование катастрофы будет правдивым и объективным. Мы предоставляем всю необходимо информацию комиссии".
В России лайнеры Boeing-737 очень популярны. Межгосударственный авиационный комитетом и Росавиация в последние годы имели разногласия по поводу технических проблем самолетов марки предыдущих модификаций. При этом, МАХ 8 и 9 используются, например в S7, а со следующего года ими начнет пополняться парк "Уральских авиалиний" и "ЮтЭйр". В общей сложности, более 30 машин. Но получить оперативный комментарий ни авиакомпаний, ни пилотов не удалось.
Возможно, сейчас на фоне всех этих сообщений лучшая тактика – дождаться окончания расследования и не делать поспешных выводов. Пока вы смотрите этот репортаж, в воздушном мировом пространстве находятся более сотни таких авиалайнеров. Вполне успешно.
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