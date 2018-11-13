Солари стал главным тренером мадридского "Реала"

13 ноября состоялся Совет директоров мадридского "Реала", на котором было принято решение утвердить Сантьяго Солари в должности главного тренера команды. Соглашение с аргентинским специалистом рассчитано до 30 июня 2021 года.

О назначении Солари было объявлено на официальном сайте "королевского клуба". Напомним, что Солари исполнял обязанности главного тренера после увольнения экс-наставника "сливочных" Юлена Лопетеги.

При аргентинце мадридский "Реал" одержал четыре победы подряд. В настоящий момент "королевский клуб" занимает шестое место в чемпионате Испании и отстает от лидера Ла Лиги "Барселоны" на четыре очка.