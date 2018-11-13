Машина провалилась в кипяток в центре Киева

В центре Киева в результате прорыва трубопровода теплосети почти полностью провалился под асфальт в кипяток легковой автомобиль. И-за этого инцидента перекрыто движение транспорта на пересечении улиц Саксанского и Шота Руставели.

Ликвидировать последствия аварии планируется в течение ближайших суток, сообщает РИА Новости. Водитель не пострадал, по данным местных СМИ, в потоках бьющего из провала кипятка некоторые прохожие обожгли ноги.