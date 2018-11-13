Наркобарон Коротышка предстал перед американским судом

В суде нью-йоркского района Бруклин начались слушания по существу по делу бывшего главаря мексиканского наркокартеля "Синалоа" Хоакина Гусмана Лоэры по прозвищу Коротышка. В первые дни судебного процесса стороны обвинения и защиты должны будут представить свои ключевые аргументы.

Вердикт по делу будет выносить жюри присяжных, членам которого обеспечена анонимность ввиду возможных попыток угроз и запугивания со стороны находящихся на свободе сообщников находящегося в заключении наркобарона и членов "Синалоа".

Как сообщалось, в январе минувшего года Хоакин Гусман был экстрадирован в США из Мексики по запросу американских властей, напоминает ТАСС. Бывшему главарю мексиканского наркокартеля инкриминируются организация оборота наркотиков в особо крупных размерах, легализация миллиардов долларов преступно нажитых средств, а также санкционирование убийств и похищений людей. В случае, если присяжные признают Гусмана виновным, ему может грозить пожизненное тюремное заключение.