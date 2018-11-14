Игроки сборной Франции Жиру и Кимпембе озвучили героев мультфильма о Человеке-пауке

Футболисты сборной Франции Оливье Жиру и Преснел Кимпембе поучаствовали в озвучке французской версии мультфильма про Человека-паука. Их голоса соответственно достались Зеленому гоблину и Скорпиону.

О своем необычном опыте Оливье Жиру рассказал на собственной странице в Twitter, выложив по этому поводу видеоролик. Отметим, что премьера мультфильма во Франции состоится в декабре 2018 года.

Je suis très heureux de vous annoncer que je prêterai ma voix au Green goblin dans le film #SpiderManNewGeneration, le 12 décembre au cinéma !@SonyPicturesFr pic.twitter.com/rlWxb96A3u — Olivier Giroud (@_OlivierGiroud_) 13 ноября 2018 г.

Оливье Жиру и Преснел Кимпембе являются действующими чемпионами мира. В составе сборной Франции они завоевали золотые медали на мировом первенстве в России.