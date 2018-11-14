Названы возможные причины затопления "Анатолия Крашенинникова"

Представители Дальневосточного следственного управления СК РФ сообщили, что по версии следствия, причинами затопления в Охотском море у берегов Камчатки сухогруза "Анатолий Крашенинников" стали нарушение правил судовождения и загрузки судна, техническая неисправность либо неблагоприятные погодные условия.

Расследование инцидента продолжается, передает ТАСС. Ранее по факту затопления судна было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц").

Как сообщалось, частный плашкоут "Анатолий Крашенинников" затонул в акватории залива Камбальный Охотского моря. На борту судна находились 13 человек, 10 из которых были спасены находившимся рядом судном. Поиски трех пропавших членов экипажа продолжаются.