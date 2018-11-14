Руни проведет прощальный матч за сборную Англии 15 ноября

Нападающий "Ди Си Юнайтед" Уэйн Руни, выступающий в MLS, проведет прощальный матч за сборную Англии 15 ноября. Товарищеская встреча с командой США пройдет на "Уэмбли". Эта игра станет 120-й для 33-летнего футболиста в майке "трех львов".

Руни начал выступать за сборную Англии в 2003 году, забив 53 мяча. Он является лучшим бомбардиром национальной команды.

Напомним, что форвард объявил о завершении карьеры в составе "трех львов" в августе 2017 года.