Бывший украинский разведчик Георгий Абдыллаев выслан из России. Он лишен права посещать нашу страну 15 лет. Процесс высылки был едва не сорван по вине первого секретаря консульского отдела посольства Украины в Москве Сергея Диризы.

Приехав на встречу с Абдыллаевым, дипломат стал говорить, что тот чуть ли не при смерти, ему срочно нужно в больницу, и перегородил своей машиной выезд из спецприменика. На ход событий Дириза не повлиял, зато нарвался на протокол от ГИБДД о нарушении правил стоянки.

Георгий Абдыллаев был задержан на границе в Брянской области, напоминает телеканал "Россия 24". Он рассказал ФСБ о попытке украинских спецслужб провести теракты в Крыму.