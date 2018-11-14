Российская молодежка вышла вперед в серии против Канады

В канадском Шербурке состоялась пятая встреча молодежной суперсерии между командами России и Канады. В матче против сборной Лиги Квебека подопечные Валерия Брагина добились победы со счетом 5:1.

Российские хоккеисты вышли вперед уже на 4-й минуте первого периода. Никита Шашков точным броском с близкой дистанции пробил вратаря хозяев льда Мэттью Уэлша.

Вскоре канадцы сравняли счет усилиями Пьера-Ольвье Жозефа. Однако до перерыва сборная России восстановила статус-кво: Иван Муранов первым оказался на добивании.

Во втором периоде Артем Галимов упрочил преимущество российской команды. В заключительной двадцатиминутке Кирилл Слепец и Иван Чехович довели счет до разгромного. Канадцы взяли тайм-аут, однако он не помог им спасти игру.

Общий счет в серии стал 3:2 в пользу подопечных Валерия Брагина. Последняя игра между молодежными командами России и Канады состоится 16 ноября. Соперниками российской команды вновь станут представители Лиги Квебека.